Musik-Schätze der 1960er- und 1970er-Jahre aus der Geschichte der nicht-westlichen Pop- und Rockmusik aufzuspüren und auf Vinyl wiederzuveröffentlichen - das hat sich das Berliner Label "Global Pop First Wave" zu Aufgabe gemacht. Erschienen sind etwa die Reihen "Saz Beat" oder "The Trip. Psychedelic Music From the Hippie Trail" oder eine LP "Funky Gospel-Soul from Chicago". Raritäten aus dem Ausland, die im Westen entdeckt und rückwirkend auch in der Heimat für Aufsehen gesorgt haben.

Der Kurator der Reihe ist Holger Lund - er ist auch DJ und Professor für Mediendesign, Angewandte Kunst- und Designwissenschaften in Ravensburg. In einem Essay im Netz reflektiert er seine Arbeit als Labelmacher und führt aus, wie die Pop-Musik der 60er- und 70er-Jahre aus der Türkei und Brasilien im Westen aufgespürt und katalogisiert wird und wie man auf diese Weise die Geschichte des Global Pop neu schreibt.

Wir haben noch länger mit Holger Lund gesprochen - hören Sie hier die Langfassung des Corsogesprächs

Lunds Kernargument ist, dass die verschollene Musik häufig erst von westlichen Labels entdeckt werde und nicht in den Ursprungsländern selbst. Dies sei erst nach dem Re-Realase im Westen geschehen. Musikfans in der Türkei beispielsweise erkannten den Reichtum ihrer Musikgeschichte erst über die Aktivitäten aus dem Ausland. Das Problem dabei: "Die Geschichtsfortschreibung dieser nicht-westlichen Musikstile, die jetzt weltweit so sehr geschätzt werden, geschah im Westen", sagte er im Dlf, vor allem in Sammlerkreisen oder Archivierungsdatenbanken wie Discogs.com. "Das ist ein Erbe der kolonialen Strukturierung", kritisierte Lund, "denn das sind westliche Kultur- und Machttechniken".

Lund nennt das Phänomen den "Brooklyn-Hipsterismus": Was in dem Trendstadtteil New Yorks als angesagte Musik gelte, werde in den Ursprungsländern als cool und wichtig angesehen. Bei der Dekolonialisierung gehe es darum, "zu hinterfragen, wer welche Musik von wo aus heute veröffentlicht und ob es ein Zusammenspiel mit den regionalen Partnern gibt." Das geschehe nicht immer klischeefrei. Ein weiterer Nachteil sei auch, dass Musik, die einen zu geringen Anteil westlicher Sound-Einflüsse im Song aufweise, tendentiell als nicht relevant gelte.

Startschuss für Presswerke

Durch den Aufbau von Vinyl-Presswerken in Brasilien oder der Türkei gebe es aber die Initiative, die Re-Releases in den Ursprungsländern wieder in die eigene Hand zu nehmen. Zudem hätten es manche Musikerinnen und Musiker auf diesem Wege geschafft, eine zweite Karriere aufzubauen und interantional auf Tour zu gehen.

"Warum tauchen bestimmte Dinge aus der Pop-Geschichte immer wieder - fast penetrant - auf und manche überhaupt nicht?", dies sei eine der Ursprungsfragen für ihn gewesen, sagte Holger Lund im Dlf. Deswegen sei es wichtig, die musikalische Welt zu entdecken. Er sei über die Suche im Netz an die Platten oder über Online-Verkaufsplattformen gekommen. "Dann bin ich Schritt für Schritt in den Austausch mit den Leuten gekommen." Man sei auf diese Musikliebhaber angewiesen, weil es in vielen Ländern keine Archivkultur für Popmsuik gebe. In vielen Länder herrschte in den 60ern und 70ern eine Miltärdiktatur, die das kulturelle Erbe gekappt hätten.

