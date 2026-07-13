Nach Kommissionsempfehlung

Die EU-Kommission will nach der Sommerpause einen Gesetzesvorschlag vorlegen. (Elisa Schu/dpa)

Was schlägt das Gremium vor?

Die Fachleute empfehlen einen EU-weit einheitlichen, stufenweisen Zugang zu sozialen Medien. Die Nutzung sollte demzufolge für Kinder unter 13 Jahren nur unter Aufsicht der Eltern oder in einem pädagogischen Kontext und zeitlich begrenzt erfolgen. Für Kleinkinder empfiehlt das Gremium, ganz auf Bildschirme zu verzichten.

Ab 13 Jahren soll der Zugang schrittweise erweitert werden. Es seien aber auch Beschränkungen für ältere Jugendliche denkbar, solange Onlinedienste sie nicht vor Suchtgefahren, Gewaltdarstellungen und Hassrede schützten.

Wie geht es weiter?

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will im September ankündigen, wie sie plant, die Empfehlungen des Gremiums in EU-Recht umzusetzen. Die Kommission wird dafür zunächst einen Gesetzesvorschlag machen, über den anschließend das Europaparlament und der Rat der 27 Mitgliedstaaten beraten.

Von der Leyen, die den Einfluss von Social Media auf Minderjährige zuletzt kritisiert und daher das Expertengremium damit beauftragt hatte, schloss sich den Empfehlungen an und nannte den Bericht sehr überzeugend. Die CDU-Politikerin fügte hinzu, man müsse einen schrittweisen Zugang für unterschiedliche Altersgruppen in Betracht ziehen. Bestimmte Internetseiten und Apps könnten demzufolge also ab 13 Jahren erlaubt werden, andere erst ab 15 oder 16 Jahren.

Wie gehen EU-Länder derzeit mit dem Thema um?

Zahlreiche EU-Mitglieder planen bereits eigene Social-Media-Verbote, darunter Dänemark, Spanien, Großbritannnien und Griechenland. Die Pläne in Frankreich sind am weitesten fortgeschritten. Ab September wird die Nutzung sozialer Medien dort für unter 15-Jährige verboten sein.

Von Online-Konzernen eine Alterskontrolle verlangen kann jedoch per Gesetz nur die EU. Die Europäische Kommission setzt die Digitalgesetze ihnen gegenüber durch. Sie überwacht die großen Onlinedienste wie Instagram, Tiktok und Snapchat, nur sie kann die Konzerne zu Änderungen zwingen und bei Verstößen Bußgelder verhängen.

Wie könnte eine Altersgrenze auf Social Media technisch funktionieren?

In dieser Frage dürfte eine App der EU eine große Rolle spielen. Die digitale Brieftasche EUDI-Wallet soll Anfang 2027 auch in Deutschland verfügbar sein. Darin soll es eine Möglichkeit der Altersverifikation geben. Nutzerinnen und Nutzer sollen ein Mindestalter nachweisen können, ohne persönliche Daten wie Name oder Geburtsdatum an die großen Online-Plattformen weiterzugeben.

Welche Regeln gibt es schon?

YouTube, Instagram, Tiktok, Snapchat und Co. fallen unter das europäische Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act - kurz DSA). Der verpflichtet die Online-Riesen unter anderem, "geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen" zu ergreifen, um Minderjährige zu schützen. Außerdem verlangt die EU-Kommission von den Online-Diensten, dass sie ihre eigenen Nutzungsbedingungen konsequenter einhalten. Diese sehen aus Datenschutzgründen oft schon einen Zugang zu den Plattformen ab 13 Jahren vor. Gegen den Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta läuft deswegen bereits ein Verfahren . Ganz neu wären Altersgrenzen also faktisch nicht.

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Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.