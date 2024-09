Hochwasser

In Brandenburg rechnet man mit einer Verschärfung der Hochwasserlage. (picture alliance / dpa / Patrick Pleul)

In mehreren Gemeinden kommen heute Krisenstäbe zusammen. Landesumweltminister Vogel sagte dem Sender RBB, man könne derzeit noch nicht einschätzen, wie hoch das Wasser der Oder in den kommenden Tagen steigen werde. An der Elbe wird der Hochwasserscheitel in Dresden sowie in Schöna an der Grenze zu Tschechien für heute erwartet.

In vielen Hochwassergebieten in Mittel- und Osteuropa haben inzwischen die Aufräumarbeiten begonnen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will sich heute in Polen ein Bild von den Flutschäden machen. Auf Einladung von Ministerpräsident Tusk reist sie nach Breslau. Dort werden auch der österreichische Bundeskanzler Nehammer sowie die Regierungschefs der Slowakei und Tschechiens, Fico und Fiala, erwartet. In den Beratungen dürfte es auch darum gehen, in welchem Umfang sich die EU finanziell an der Beseitigung der Schäden beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.