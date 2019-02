Nouri Iskandar

A Savage Hymn

Vítězslava Kaprálová

Konzert für Klavier und Orchester d-Moll op. 7

Béla Bartók

Konzert für Orchester Sz 116

Hussain Atfah, Bariton

Yejin Gil, Klavier

Bochumer Symphoniker

Dirigent: Steven Sloane

Aufnahme vom 27.10.2018 im Anneliese Brost Musikforum Ruhr, Bochum

Die Bochumer Symphoniker und ihr Chefdirigent Steven Sloane veranstalteten Ende Oktober 2018 eine Themenwoche unter dem Motto "Fremde / Heimat". Das Komponieren im Exil beleuchtete das Konzert im Anneliese Brost Musikforum sowohl in historischer als auch aktueller Hinsicht.

Der syrische Komponist Nouri Iskandar flüchtete vor dem Bürgerkrieg in seiner Heimat nach Schweden; dort schrieb er im Auftrag der Bochumer Symphoniker "A Savage Hymn", das syrische Musiktraditionen mit europäischen Einflüssen kombiniert.

Auch Béla Bartók floh vor dem drohenden Zweiten Weltkrieg ausUngarn in die USA; in New York entstand sein letztes großes Instrumentalwerk, das "Konzert für Orchester". Die hochbegabte junge tschechische Komponistin Vítězslava Kaprálová schrieb ihr Klavierkonzert zwar noch in Brünn, sie sollte nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Tschechoslowakei 1938 nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren.

