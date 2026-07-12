Die katarischen Streitkräfte wehren einen Raketenangriff ab. Die Vereinigten Staaten und der Iran lieferten sich im Rahmen des anhaltenden Konflikts um die Straße von Hormus gegenseitige Angriffe. (dpa / Stringer)

Das zuständige Regionalkommando Centcom teilte mit, man habe unter anderem Raketen- und Drohnenstellungen sowie Munitionsdepots getroffen. Es habe sich um Vergeltung für den jüngsten iranischen Angriff auf ein Handelsschiff in der Straße von Hormus gehandelt. Die Revolutionsgarden erklärten, das Schiff sei auf einer nicht genehmigten Route unterwegs gewesen.

Als Reaktion auf die US-Angriffe schloss Teheran die Straße von Hormus erneut. Außerdem nahm der Iran amerikanische Stützpunkte in Kuwait, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Drohnen und Raketen ins Visier. In Katar wurden nach Angaben des Innenministeriums drei Menschen durch Trümmerteile verletzt. In Jordanien gingen drei Raketen nieder. Der Oman meldete Drohnenangriffe nahe der Straße von Hormus.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.