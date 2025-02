Nach Bundestagswahl

"Konstruktive Atmosphäre" bei erster Sondierungsrunde von Union und SPD

Union und SPD haben erste Sondierungsgespräche über eine gemeinsame Bundesregierung geführt. An dem Treffen in einem Bundestagsgebäude in Berlin nahmen je neun Vertreterinnen und Vertreter beider Seiten teil.