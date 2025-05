Rentenversicherung für Beamte?

Kontroverse über Vorschlag von Arbeitsministerin Bas dauert an

Die Kontroverse über die Rentenvorschläge von Bundesarbeitsministerin Bas dauert an. Der Deutsche Beamtenbund wies die Überlegungen der Ministerin zurück, künftig Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. Von der Deutschen Rentenversicherung Bund kam der Vorschlag, auch Selbstständige sollten in die Rentenkasse einzahlen.