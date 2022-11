Seit 500 Jahren bestimmt der europäische Blick das Bild von der Welt. (Unsplash / CHUTTERSNAP)

Johannes Schöllhorns neue Essay-Sammlung „Karte, Uhr und Partitur“ durchmisst die Jahrhunderte seit der Eroberung Amerikas. Die Texte kreisen um Fortschritte in der Kartographie, Schifffahrt und Vermessung der Zeit. All dies, so der Autor, findet Niederschlag in europäischer Kunstmusik.

Finanziert von der Ernst von Siemens Musikstiftung vergab der Deutschlandfunk drei Kompositionsaufträge, um frühere Musik aus kolonialen Kontexten kritisch zu sichten. Leopold Hurt Farzia Fallah und Johannes Schöllhorn waren vor eine neuartige Aufgabe gestellt.

Postkolonialer Radioabend

Die „Postcolonial Recherche Fellows“ Monthati Masebe, Alexander John Villanueva und Guillermo Leonardini schrieben drei musikalische Kurzkommentare. Elisa Erkelenz kuratierte dazu eine Textauswahl aus Schöllhorns Buch "Karte, Uhr und Partitur" und kreiert einen multiperspektivischen Abend für das Radio.

Das Freiburger Ensemble Recherche und die Sprecherinnen Lena Drieschner und Sylvana Seddig produzieren im DLF Kammermusiksaal den Radioabend „EXIT PLUS ULTRA“. (Deutschlandradio/ T. Kujawinski)