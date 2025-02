Spenden sind für Parteien erst einmal gut - und auch wichtig für die Arbeit von SPD, FDP, CDU, Grüne und Co. Aber oft ist nicht klar, wer da spendet. So blieb 2022 die Herkunft von 77 Prozent der damaligen Parteispenden und Mandatsträgerbeiträge unbekannt.

Was bei der Spendenannahme erlaubt ist und was nicht, ist im „Gesetz über die politischen Parteien“ festgehalten. Und hier muss zwischen kleineren Zuwendungen und sogenannten Großspenden unterschieden werden.

Kleinere Spenden

Erreichen Spenden eine Summe von 500 Euro, müssen Parteien in der Lage sein, den Spender zu identifizieren. Dokumentiert werden müssen die Geldeingänge aber erst ab einer Gesamtsumme von 10.000 Euro. Dann haben die Parteien die Pflicht, Spenden im sogenannten Rechenschaftsbericht aufzuführen (mit Name und Anschrift des Spenders). Bis zu einem Betrag von 1.000 Euro dürfen Spenden auch als Bargeld überreicht werden.



Großspenden

Aus einer großen Recherche , an der unter anderem die investigativjournalistische Plattform „Follow the Money“ und das ZDF beteiligt waren, geht hervor: Im Jahr 2022 blieb die Herkunft von rund 100 Millionen Euro an Parteispenden und Mandatsbeiträgen unbekannt. Das sind 77 Prozent aller damaligen Zuwendungen. Über diese Summe erfährt die Öffentlichkeit nichts – in den allermeisten Fällen deshalb, weil die jeweiligen Einzelspenden unter der Summe von 10.000 Euro lagen und somit nicht in den Rechenschaftsberichten aufgeführt sind.