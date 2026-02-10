Korruptionsindex: Deutschland wieder unter den Top Ten. (dpa/picture alliance/Soeren Stache)

Deutschland verbesserte sich im vergangenen Jahr um fünf Plätze auf Rang zehn. Dänemark belegte erneut den ersten Platz, gefolgt von Finnland und Singapur. Die USA landeten auf Platz 29. Das höchste Maß an Korruption wurde wie 2025 im Südsudan und in Somalia festgestellt.

Insgesamt verschlechterte sich laut Transparency International die Lage. Die Länder erhielten im globalen Durchschnitt nur 42 von möglichen 100 Punkten. Das war der niedrigste Wert seit zehn Jahren.

Angola holt auf, Rückschritte in Mittelamerika

Im Zehn-Jahres-Trend konnte Angola am meisten aufholen. Ein Plus von 14 Punkten seit 2016 bedeutet fast eine Verdopplung auf 32 Punkte (Platz 120). Die größten Rückschritte mit jeweils minus 12 Punkten machten im gleichen Zeitraum Myanmar (16 Punkte) und Nicaragua (14 Punkte). Besonders viele Länder verschlechterten sich in Nord-, Mittel- und Südamerika.

Der Korruptionswahrnehmungsindex wird einmal im Jahr veröffentlicht und basiert auf der Einschätzungen von Führungskräften, Experten und Institutionen. Die Organisation untersuchte 182 Länder.

I

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.