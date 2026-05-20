Russlands Präsident Putin bei Chinas Staatschef Xi in Peking. (Pool Reuters / AP / dpa / Maxim Shemetov)

Xi erklärte, China und Russland sei es gelungen, ihre strategische Zusammenarbeit immer weiter zu vertiefen. Der chinesische Staats- und Parteichef sprach auch die Situation im Nahen und Mittleren Osten an und forderte erneut, die Kämpfe zu beenden, um die Engpässe bei der Energieversorgung und Störungen des internationalen Handels zu verringern.

Putins Besuch in China ist für zwei Tage angesetzt. Im Vordergrund stehen nach offiziellen Angaben wirtschaftliche Fragen. Vor wenigen Tagen war US-Präsident Trump mit Xi in Peking zusammengekommen.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.