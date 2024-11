Dies sei für Präsident Putin keine Option, sagte Kreml-Sprecher Peskow in Moskau. Allerdings sei er offen für Verhandlungen. Mit dem künftigen US-Präsidenten Trump könne über eine Feuerpause in der Ukraine gesprochen werden, hieß es. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Flugabwehr habe in der vergangenen Nacht überwiegend in der Region Nowgorod 50 ukrainische Drohnen abgefangen. Das ukrainische Militär zerstörte laut Geheimdienstangaben aus Kiew einen russischen Kommandoposten in der Region Belgorod