Die Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland gehen weiter (Archivbild). (picture alliance / dpa / Russian Defence Ministry / Russian Defence Ministry)

Dieser habe sich in der Stadt Gubkin befunden, rund 170 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, erklärte ein Sprecher. Über die Art der Waffen, die für den Angriff verwendet wurden, machte er keine Angaben. Am Sonntag hatte US-Präsident Biden der Ukraine erlaubt, weitreichende Waffensysteme auch für Angriffe auf russisches Territorium einzusetzen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Flugabwehr habe in der vergangenen Nacht überwiegend in der Region Nowgorod 50 ukrainische Drohnen abgefangen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.