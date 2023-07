Russischer Angriffskrieg

Dmitry Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Putin. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Sergei Bobylev)

Die Sicherheit der Ukraine dürfe nicht zulasten der russischen Bedürfnisse gehen, sagte Kremlsprecher Peskow in Moskau. Russland hatte in der Vergangenheit immer wieder angegeben, dass es sich durch das Streben der Ukraine in die NATO in seiner Sicherheit bedroht fühle. Unter anderem hatte der russische Präsident Putin seinen vor mehr als 17 Monaten begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine damit begründet.

Die Ukraine will in dieser Woche mit den USA Gespräche über Sicherheitsgarantien aufnehmen. Aus dem Präsidialamt in Kiew hieß es, es gehe um konkrete und langfristige Verpflichtungen der USA, um der Ukraine zu einem Sieg gegen Russland zu verhelfen und danach künftige Aggressionen Moskaus zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.