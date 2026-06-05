Russlands Präsident Putin beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg (picture alliance / TASS / Valery Sharifulin)

Zuvor müssten erst Vereinbarungen für eine dauerhafte Lösung des seit 2022 währenden Krieges getroffen werden. Putin erklärte, das Schreiben des ukrainischen Präsidenten enthalte zudem "Elemente von Unverschämtheit". Selenskyj hatte gestern einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er ein direktes Gespräch zwischen ihm und Putin vorschlug, um einen Weg zum Ende des russischen Angriffskrieges zu finden. Zur ablehnenden Haltung Putins erklärte Selenskyj am Abend, der russische Präsident wolle den Krieg nicht beenden.

Der ukrainische Präsident kommt am Sonntag in London mit Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Regierungschef Starmer zusammen. Das teilte das französische Präsidialamt mit.

Bundeskanzler Merz begrüßte das erneute Angebot des ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu direkten Gesprächen mit Kremlchef Putin. Merz sagte mit Blick auf Friedensgespräche, es sei aus seiner Sicht selbstverständlich, dass in einem solchen Gesprächsformat die Europäer am Tisch säßen. Was fehle sei aber die Bereitschaft des russischen Präsidenten, in Gespräche einzutreten.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.