Zahlreiche Menschen demonstrierten auf Ostermärschen für den Frieden. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Mit einer Auftaktkundgebung in Duisburg hatte der dreitägige Ostermarsch Rhein-Ruhr begonnen. In Leipzig nahmen nach Angaben der Veranstalter rund 300 Menschen an einem Anti-Kriegs-Forum teil. Dabei wurde die Aufnahme von Verhandlungen im Ukraine-Krieg gefordert. Und auch in Hannover gab es einen Ostermarsch. Dabei verlangte die evangelische Theologin und frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Käßmann, ein Ende der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine: "Wir wollen nicht, dass die Eskalation weitergetrieben wird und noch mehr Waffen in das Kriegsgebiet geliefert werden. Denn mit diesen Waffenlieferungen werden wir mitverantwortlich für all die Toten."

Kundgebungen hatten bereits am Donnerstag und am gestrigen Karfreitag stattgefunden. Der Samstag vor Ostern gilt aber jedes Jahr als Höhepunkt der Ostermärsche. Der Ostermarsch zählt zu den bundesweit größten Aktivitäten der Friedensbewegung. Sie haben eine mehr als 60-jährige Tradition. Inspiriert wurden die ersten Aktionen von britischen Friedensaktivisten, die an Ostern 1958 einen dreitägigen Protestmarsch zum Atomwaffen-Forschungszentrum Aldermaston organisierten.

Der Politologe Thorsten Gromes von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung sieht trotz unterschiedlicher Forderungen eine klare inhaltliche Tendenz in den diesjährigen Friedensmärschen: Häufig würde die Forderung gestellt, die Kriegsparteien in der Ukraine sollten jetzt sofort Verhandlungen aufnehmen oder der Westen solle aufhören, der Ukraine Waffen zu liefern. Die Forderung, die russischen Truppen sollten die Ukraine verlassen, komme dagegen nur in einer sehr kleinen Minderheit der Aufrufe vor.

