In Alaska warten ein aufregender Fall und eine spektakulöse Schlittenfahrt auf Hutchinson Hatch und Professor van Dusen. (imago / Frank Sorge)

In Alaska wird eine Bank ausgeraubt und die Diebe entkommen per Husky-Schlitten. Mit eigens von van Dusen konstruiertem Motor jagen hinterher: der Meisterkriminologe selbst, die Polizei von Dawson City, Alaska, und selbstverständlich Assistent und Chronist Hutchinson Hatch. Sie sind dabei, ein „unmögliches“ Verbrechen aufzuklären, bei dem ein Professor van Dusen wieder einmal die Beschwichtigungsformel nicht gelten lässt, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Also fällt auch dieses ausgeklügelte Verbrechen nicht ins alaskische Winterloch ... Und Hutchinson Hatch wird zum Reporter nicht nur des rauen Goldgräberlebens, sondern auch dieses Van­Dusen­Falles.