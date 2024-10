Nach Israels Angriff auf den Iran

Krisenstab in Berlin berät über die Lage

Im Auswärtigen Amt in Berlin soll nach den israelischen Angriffen auf den Iran noch heute der Krisenstab der Bundesregierung zusammenkommen. Zuvor hatte Bundeskanzler Scholz die Führung in Teheran vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten gewarnt. Am Rande seines Besuchs in Indien sagte Scholz, die wichtigste Maßnahme sei nun, dass die Vorschläge für einen Waffenstillstand in Gaza und für die Freilassung der dort festgehaltenen Geiseln von allen Parteien angenommen würden.