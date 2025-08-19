Die CDU-Politikerin hatte in einer Rede das rechtspopulistische Onlinemedium "Nius" und die linksalternative Zeitung "Taz" verglichen und gesagt, beide seien in ihren Methoden und ihrem Vorgehen "nicht sehr unähnlich".
Dazu sagte die Linken-Fraktionschefin Reichinnek dem "Tagesspiegel", Klöckner verharmlose damit rechte Hetze und Desinformation in der Medienlandschaft. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Mihalic, meinte, "Nius" verbreite Narrative der extremen Rechten und schrecke auch vor Falschnachrichten nicht zurück. Die Bundestagspräsidentin sollte nicht dazu beitragen. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Esdar sagte, die "Taz" arbeite im Gegensatz zu "Nius" nach den Regeln des seriösen Journalismus. Ähnliche Kritik kam auch vom Deutsche Journalistenverband. Er erklärte, Klöckner verkenne, dass "Nius" anders als die "Taz" auf journalistische Standards zu pfeifen scheine.
