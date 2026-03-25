Gesetzliche Krankenversicherung

Debatte über die Abschaffung der Mitversicherung von Ehepartnern (picture alliance / Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa / Jens Kalaene)

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Familienversicherung sei kein Privileg, sondern Ausdruck gelebter Solidarität. Wer sie abschaffe, schwäche den Zusammenhalt im Land. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen betonte, die Regierung liege falsch, wenn sie nur die Einnahmen der Kassen erhöhen wolle. Es brauche hingegen eine Strukturreform. Auch Grüne und Linke äußerten sich kritisch. Statt die Ursachen der Kostenexplosion im Gesundheitssystem anzugehen, wolle die Regierung Familien ins Portemonnaie greifen, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Dahmen, ebenfalls dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Mehrere Medien hatten gemeldet, dass die Bundesregierung die Abschaffung der Mitversicherung für Ehepartner erwägt. Ziel ist es demnach auch, Arbeitsanreize für Ehepartner zu schaffen, die kein eigenes Einkommen haben.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.