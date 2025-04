Neue US-Zölle

Hildegard Müller, Präsidentin Verband der Automobilindustrie (VDA) (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Es gehe um eine Abkehr der USA von der regelbasierten globalen Handelsordnung, so Müller weiter. Dieser Protektionismus werde nur Verlierer produzieren. Die zu erwartenden negativen Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum würden auch Arbeitsplätze betreffen.

Der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Chemischen Industrie, Große Entrup, sagte, es gelte nun, einen kühlen Kopf zu bewahren. Die USA blieben ein zentraler Handelspartner für Deutschland. Eine Eskalationsspirale würde den Schaden nur vergrößern.

Mögliche Produktionsverlagerung in USA

Bereits vor der konkreten Ankündigung Trumps hatte sich der IW-Außenhandelsexperte Matthes besorgt über Auswirkungen auf Arbeitsplätze in Deutschland geäußert. Es sei zu befürchten, dass deutsche Unternehmen bei dauerhaft hohen Importabgaben Produktionen in die USA verlagerten, sagte Matthes sagte im Deutschlandfunk.

Besonders schädlich für Deutschlands Wirtschaft seien US-Zölle auf Autos und Pharmaprodukte, betonte der Experte des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft. Langfristig werde Trumps Zollpolitik auch negative Folgen für die Menschen in den USA haben. So würden dort etwa Autos teurer. Auch bestehe die Gefahr, dass wichtige Medikamente aus dem Ausland künftig nicht mehr in den USA zu kaufen seien.

