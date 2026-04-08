Nach Trump-Drohungen gegen den Iran

Er verurteile insbesondere die Drohungen von Präsident Trump, eine ganze Zivilisation auszulöschen und zivile Infrastruktur anzugreifen, sagte der österreichische Diplomat in Genf. Und wörtlich: "Das ist widerlich." Die Umsetzung solcher Drohungen komme schwersten Völkerrechts-Verbrechen gleich.
Der Weltkirchenrat erklärte, Trumps bewusste Grenzüberschreitung in der Rhetorik sowie die Verstöße gegen Recht und Ethik in Konflikten stünden in Widerspruch zu dem Bestreben, Frieden und Sicherheit in der Welt zu suchen. Der Weltkirchenrat gehört zu den weltweit größten Vereinigungen christlicher Kirchen.
Papst Leo XIV. bezeichnete die Drohungen gegen das iranische Volk als inakzeptabel. Bürger in aller Welt müssten ihre gewählten politischen Vertreter bitten, dem Krieg ein Ende zu setzen.
Weiterführende Informationen
Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.