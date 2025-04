Kevin Kühnert war von 2021 bis 2024 Generalsekretär der SPD. (picture alliance / photothek.de / Dominik Butzmann)

In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" nennt er unter anderem Angriffe und Bedrohungen gegen sich, etwa von Neonazis und Corona-Leugnern. Seine rote Linie sei da, wo Gewalt in der Luft liege, so Kühnert. Selbst im Urlaub habe er sich nicht mehr sicher gefühlt und seine Ferien deshalb immer öfter in einsamen Gegenden im Gebirge verbracht. Anlässlich seiner Beziehung mit einem FDP-Mitglied habe er noch einmal neu begriffen, wie wichtig der Respekt vor politisch Andersdenkenden sei.

