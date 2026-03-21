Kulturpolitik
Kulturstaatsminister Weimer lässt offenbar Jurymitglieder in Listen erfassen

Kulturstaatsminister Weimer lässt nach Informationen des Magazins "Der Spiegel" Namenslisten aller Jurys in der staatlichen Kulturförderung erstellen. Der Redaktion liegen nach eigenen Angaben E-Mails vor, in denen solche Aufstellungen angefragt wurden.

    Wolfram Weimer (parteilos), Staatsminister für Kultur und Medien, sitzt bei der Debatte über die Klima- und Energiepolitik in der 59. Plenarsitzung der 21. Legislaturperiode im Deutschen Bundestag.
    Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)
    Eine Sprecherin Weimers bestätigte, dass die Jurys in Listen erfasst werden sollen. Man wolle sich einen Überblick über die zahlreichen jurybasierten Verfahren verschaffen.
    Kritiker befürchten, dass Weimer damit erneut versucht, sich in die Kulturförderung einzumischen. Zuletzt hatte der parteilose Staatsminister Buchläden von der Liste des Buchhandlungspreises streichen lassen - wegen des Verdachts auf Linksextremismus. Im Februar versuchte Weimer, die Leiterin der Berlinale, Tuttle, abzusetzen, scheiterte damit jedoch.
    Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.