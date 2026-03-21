Kulturpolitik

Eine Sprecherin Weimers bestätigte, dass die Jurys in Listen erfasst werden sollen. Man wolle sich einen Überblick über die zahlreichen jurybasierten Verfahren verschaffen.
Kritiker befürchten, dass Weimer damit erneut versucht, sich in die Kulturförderung einzumischen. Zuletzt hatte der parteilose Staatsminister Buchläden von der Liste des Buchhandlungspreises streichen lassen - wegen des Verdachts auf Linksextremismus. Im Februar versuchte Weimer, die Leiterin der Berlinale, Tuttle, abzusetzen, scheiterte damit jedoch.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.