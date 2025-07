Interview der Woche

Kulturstaatsminister Weimer: "Macht von Google und US-Streamingdiensten ist zu groß geworden"

Kulturstaatsminister Weimer hat seine Forderung an die Politik bekräftigt, US-Medienkonzerne zu mehr Investitionen in Deutschland zu bewegen. Er plädierte im Interview der Woche des Deutschlandfunks dafür, Streaming-Dienste wie Netflix zu Investitionen in die deutsche Filmwirtschaft zu verpflichten.