Diskussion über Interessenkonflikte

Die Übergabe solle bis zum Jahresende vollzogen sein. Weimer besitzt noch 50 Prozent an der Verlagsgruppe, die er gemeinsam mit seiner Frau 2012 gegründet hatte.

Vorwurf: Zugang zu Ministern gegen Geld angeboten

Der Schritt folgt auf Berichte , wonach die Weimer Media Group auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee Unternehmen gegen Geld exklusiven Zugang zu Bundesministern geboten und mit "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger" geworben haben soll.

Weimer ist als Staatsminister auch für Medienpolitik zuständig. Er hatte zwar mit Eintritt in die Bundesregierung im Frühjahr seine Stimmrechte im Unternehmen abgegeben, behielt jedoch die Unternehmensanteile. In der aktuellen Mitteilung Weimers heißt es zudem, er habe bereits zu seinem Amtsantritt im Frühjahr die Geschäftsführung und alle Funktionen im Verlag niedergelegt und die entsprechenden Änderungen im Handelsregister eintragen lassen.

Opposition fordert Aufklärung

Politiker von SPD, Grünen, Linken und AfD hatten von Weimer Aufklärung gefordert. Der SPD-Politiker Stegner sprach von einem "Geschmäckle". Der Grünen-Politiker und Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, Lehmann, erklärte, jede Unklarheit über mögliche Interessenvermischungen beschädige die Glaubwürdigkeit des Amtes und untergrabe das Vertrauen der Öffentlichkeit.

