Viele kulturelle Einrichtungen in der Ukraine sind durch den Krieg beschädigt oder zerstört worden. (dpa-Biuldfunk / AP)

Das sei der Versuch, die kulturelle Identität der Ukraine auszulöschen, sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines EU-Kulturministertreffens in Brüssel. Zudem wolle Russland mit Desinformation, Lügen und Verschwörungstheorien zunehmend auch die Herzen und Köpfe der Menschen in Deutschland und Europa vergiften.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.