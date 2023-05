Kultur unter Erdogan

Kunsthistorikerin: Türkische Kunstszene ist weiter aktiv

In der Türkei hat es zuletzt eine wahre Verbotswelle in der Kultur gegeben. Dennoch könnten Kulturschaffende mit gewissen Strategien frei bleiben, sagt Kuratorin Peral Matra. In Privatgalerien etwa sei es möglich, oppositionelle Ideen zu zeigen.

Arend, Ingo | 07. Mai 2023, 17:05 Uhr