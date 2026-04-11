Kuratorin Brigitte Franzen

Musik-Laufplan
Sacré Charlemagne
Länge: 02:49
Interpretation: France Gall
Komposition: Georges Liferman
Label: Polydor
Best.-Nr: 849269-2
Plattentitel: Poupée de son
Länge: 02:49
Interpretation: France Gall
Komposition: Georges Liferman
Label: Polydor
Best.-Nr: 849269-2
Plattentitel: Poupée de son
I love Rock'n'Roll
Länge: 02:55
Interpretation: Joan Jett and The Blackhearts (voc)
Komposition: Jake Hooker, Alan Merrill
Label: Reprise Records
Best.-Nr: 9362-45485-2
Länge: 02:55
Interpretation: Joan Jett and The Blackhearts (voc)
Komposition: Jake Hooker, Alan Merrill
Label: Reprise Records
Best.-Nr: 9362-45485-2
Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben.
Variationen für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello und Klavier, op. 70
Länge: 04:50
Interpretation: Ensemble der Dresdner Philharmonie
Leitung: Jonathan Stockhammer
Komposition: Hanns Eisler
Mitschnitt: Konzert zu 30 Jahre Deutsche Einheit mit dem Ensemble der Dresdner Philharmonie vom 3.10.2020 aus dem Kulturpalast in Dresden
Variationen für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello und Klavier, op. 70
Länge: 04:50
Interpretation: Ensemble der Dresdner Philharmonie
Leitung: Jonathan Stockhammer
Komposition: Hanns Eisler
Mitschnitt: Konzert zu 30 Jahre Deutsche Einheit mit dem Ensemble der Dresdner Philharmonie vom 3.10.2020 aus dem Kulturpalast in Dresden
Eiszeit
Länge: 02:54
Interpretation: Ideal
Komposition: Hans Joachim Behrendt, Ernst Ulrich Deuker, Annette Humpe, Eff Jott Krüger
Label: Bear Family Records
Best.-Nr: BCD17174
Plattentitel: NDW - Aus grauer Städte Mauern - Die Neue Deutsche Welle 1977-85, Teil 4
Länge: 02:54
Interpretation: Ideal
Komposition: Hans Joachim Behrendt, Ernst Ulrich Deuker, Annette Humpe, Eff Jott Krüger
Label: Bear Family Records
Best.-Nr: BCD17174
Plattentitel: NDW - Aus grauer Städte Mauern - Die Neue Deutsche Welle 1977-85, Teil 4
Hacernos así
Länge: 05:26
Interpretation: Africa Express feat. Luisa Almaguer, Damon Albarn, Seye Adelekan, Nick Zinner, Joan As Police Woman & Mexican Institue of Sound
Komposition: Luisa Almaguer
Label: WORLD CIRCUIT
Plattentitel: Africa Express presents... Bahidorá [Explicit]
Länge: 05:26
Interpretation: Africa Express feat. Luisa Almaguer, Damon Albarn, Seye Adelekan, Nick Zinner, Joan As Police Woman & Mexican Institue of Sound
Komposition: Luisa Almaguer
Label: WORLD CIRCUIT
Plattentitel: Africa Express presents... Bahidorá [Explicit]
Happy Woman
Länge: 05:01
Interpretation: Meredith Monk
Komposition: Meredith Monk
Label: ECM-Records
Plattentitel: Cellular Songs - music by Meredith Monk
Länge: 05:01
Interpretation: Meredith Monk
Komposition: Meredith Monk
Label: ECM-Records
Plattentitel: Cellular Songs - music by Meredith Monk
Ansprache einer Bardame
aus: 3 Lieder nach Gedichten von Erich Kästner (für Tenor und Klavier)
Länge: 02:26
Interpretation: Gunnar Brandt-Sigurdsson (Tenor), Johan Bossers (Klavier)
Komposition: Stefan Wolpe
Label: NEOS
Best.-Nr: NEOS10719
aus: 3 Lieder nach Gedichten von Erich Kästner (für Tenor und Klavier)
Länge: 02:26
Interpretation: Gunnar Brandt-Sigurdsson (Tenor), Johan Bossers (Klavier)
Komposition: Stefan Wolpe
Label: NEOS
Best.-Nr: NEOS10719
The cold song
Länge: 04:03
Interpretation: Klaus Nomi
Komposition: Henry Purcell
Label: SONY
Best.-Nr: 19658805022
Plattentitel: encore... (Nomi's Best) Klaus Nomi
Länge: 04:03
Interpretation: Klaus Nomi
Komposition: Henry Purcell
Label: SONY
Best.-Nr: 19658805022
Plattentitel: encore... (Nomi's Best) Klaus Nomi
My way
Länge: 04:17
Interpretation: Nina Hagen
Komposition: Jacques Revaux, Claude François
Label: CBS
Best.-Nr: 26468
Plattentitel: Nina Hagen in Ekstase
Länge: 04:17
Interpretation: Nina Hagen
Komposition: Jacques Revaux, Claude François
Label: CBS
Best.-Nr: 26468
Plattentitel: Nina Hagen in Ekstase
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