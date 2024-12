Nach Assad-Sturz

Das Zweite Deutsche Fernsehen musste sich heute mit dem Eindringen pro-kurdischer Aktivisten in seinen Räumlichkeiten befassen. (picture alliance / Daniel Kalker)

Sie forderten alle Medienhäuser und Journalisten auf, sich mit der Lage in Nord-Ost-Syrien auseinanderzusetzen. Die - Zitat - "massive Lücke in der Berichterstattung", die dort bestehe, müsse geschlossen werden. Eine Polizeisprecherin sagte, zwölf Personen seien in das Foyer des ZDF-Standortes in Berlin eingedrungen. Dort hätten sie Transparente entrollt und Slogans gerufen. Nach anfänglicher Weigerung hätten sie das Areal wieder verlassen. Bereits am Montag hatten pro-kurdische Aktivisten zeitweilig das Brandenburger Tor in Berlin besetzt.

In einer bei Instagram veröffentlichen Stellungnahme heißt es weiter , der Krieg sei nicht vorbei, Syrien nicht befreit. Die dschihadistischen Milizen der sogenannten SNA, die von der Türkei unterstützt und finanziert würden, drängen weiter in der autonomen Selbstverwaltung Nord-Ost-Syrien vor, genannt Rojava vor.

