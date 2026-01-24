Belagerung der Stadt Kobane (Archivfoto) (picture alliance / abaca)

In Deutschland sind heute bundesweit Solidaritätsdemonstrationen für die Kurden in Syrien angekündigt. Kundgebungen soll es unter anderem in Frankfurt am Main, Magdeburg, München und Köln geben.

