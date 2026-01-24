In der von Regierungstruppen belagertenStadt Kobane drohe eine humanitäre Katastrophe, sagte Davrisch in Deutschlandfunk. Er rief Übergangspräsident Scharaa auf, die Soldaten abzuziehen, den Waffenstillstand zu verlängern und Hilfslieferungen zu ermöglichen. Auch müsse sich die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft für einen Dialog mit den Minderheiten in Syrien einsetzen.
In Deutschland sind heute bundesweit Solidaritätsdemonstrationen für die Kurden in Syrien angekündigt. Kundgebungen soll es unter anderem in Frankfurt am Main, Magdeburg, München und Köln geben.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.