Großveranstaltung

Donald Trump bei der Veranstaltung in Washington. (AP / dpa /Matt Rourke)

Er kündigte vor rund 20.000 Anhängern in einer Arena in der US-Hauptstadt an, zentrale Maßnahmen seines Vorgängers Biden nur wenige Stunden nach seiner Vereidigung mit Dekreten rückgängig zu machen. Zudem erklärte er, umgehend einschneidende Maßnahmen gegen illegale Migration zu ergreifen. Trump bekräftigte zudem sein Vorhaben, verurteilte Teilnehmer des Sturms auf das Kapitol im Januar 2021 zu begnadigen. Außerdem erklärte er, die Teilnahme von Transgender-Menschen an weiblichen Sportwettbewerben zu untersagen. Beim Militär wolle er alle - Zitat - "Wokeness" beenden, so Trump weiter. Wie bei früheren Veranstaltungen holte er erneut den Unternehmer Musk auf die Bühne, der in der künftigen Regierung ein Amt übernehmen und Vorschläge für eine Kürzung der Regierungsausgaben machen soll.

Die Amtseinführung des neuen Präsidenten beginnt um 18 Uhr unserer Zeit im Kapitol. Trump folgt dann als 47. Präsident der Vereinigten Staaten auf den scheidenden Amtsinhaber Biden. Es ist Trumps zweite Präsidentschaft; er war auch Bidens Vorgänger.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.