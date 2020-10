Thomas Kutschaty ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen und bewirbt sich auch um den Landesvorsitz seiner Partei. Er wird beim Parteitag der NRW-SPD im November gegen Amtsinhaber Sebastian Hartmann antreten. Die Ämter des Fraktions- und Parteivorsitzenden in eine Hand zu legen, sei klug und mache die SPD schlagkräftiger, sagte Kutschaty im Interview der Woche im Deutschlandfunk.

"Die Schere geht weiter auseinander"

Und er habe auch inhaltliche Angebote zu machen: Er wolle die zukünftigen Generationen stärker in den Blick nehmen und Politik aus Perspektive der Kinder stärken. In der Coronakrise sei es derzeit die größte Herausforderung, das Land zusammenzuhalten, so Kutschaty. Verlierer der Krise seien beispielsweise Schüler, die vorher schon Schwierigkeiten hatten, am Unterricht teilzunehmen, und bei denen auch Homeschooling nicht funktioniere, etwa weil zu Hause kein Computer zur Verfügung stehe. Er mache sich große Sorgen, dass die Schere zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Schichten weiter auseinandergehe. "Da müssen wir endlich ran", sagte der SPD-Politiker. "Wir müssen Ungleiches ungleich behandeln. Da wo wir viele Kinder haben aus bildungsferneren Gruppierungen, einen hohen Migrationsanteil, einen hohen ALGII-Anteil, da müssen die besten und die meisten Lehrer hin, da müssten die schönsten Schulgebäude stehen in diesen Stadtteilen."

Mit Blick auf die Coronakrise sprach sich Kutschaty zudem für ein Recht auf Homeoffice, für den flächendeckenden Einsatz von Schnelltests, für eine Vermögenssteuer und für - notfalls auch schuldenfinanzierte - Investitionen des Staats in den Wiederaufbau der Wirtschaft aus.

(dpa-news / Henning Kaiser)Kutschaty (SPD) - "Die GroKo tut uns nicht gut"

NRW-Fraktionschef Thomas Kutschaty sagte 2019 im Dlf, er habe noch kein Argument gefunden, das ihn von der Großen Koalition überzeuge. Die SPD brauche Raum, um sich wieder stärker zu profilieren.