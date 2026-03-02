Auch Doha wurde vom Iran angegriffen. (AFP / -)

Nach Angaben der amerikanischen Armee ereignete sich der Zwischenfall bei Kämpfen, in denen auch iranische Flugzeuge, Drohnen und ballistische Raketen zum Einsatz kamen. Kuwaits Behörden hätten die Besatzungsmitglieder entdeckt und ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei stabil.

Der Iran attackierte am Vormittag mehrere Ziele in der Golfregion. In Saudi-Arabien wurden Teile einer der größten Raffinerien infolge eines Drohnenangriffs abgeschaltet. Auch in Katar wurde nach Regierungsangaben die Energieinfrastruktur angegriffen. Die Golfstaaten hatten zuvor in einer gemeinsamen Erklärung ihr Recht auf Selbstverteidigung betont.

