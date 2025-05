Die Wahl in Australien galt als Richtungsentscheidung (AFP / Saeed Khan)

Nach vorläufigen Zahlen der Wahlkommission dürften auf Labor 81 Mandate im gut 150 Sitze zählenden Unterhaus entfallen, auf die rechtskonservative Koalition aus Liberalen und Nationalen von Oppositionsführer Dutton 32 Sitze.

Dutton erklärte, er habe den Regierungschef angerufen, um ihm zum Wahlsieg zu gratulieren. Er räumte zugleich ein, die eigenen Ziele verfehlt und sogar seinen eigenen Parlamentssitz verloren zu haben. Der Wahlkampf war von der Energiepolitik, der Inflation und dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Städten in Down Under bestimmt worden.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.