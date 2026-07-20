Andy Burnham wird im Buckimham Palast von König Charles zum neuen Premierminister ernannt. (Aaron Chown / Pool PA via AP / Aaron Chown)

Starmer verabschiedete sich aus dem Amt. Großbritannien sei stärker und gerechter als vor zwei Jahren, als er Premierminister wurde, sagte er.

In Großbritannien ist das Amt des Premierministers traditionell an den Vorsitz der Regierungspartei gekoppelt. Die Labour-Partei hatte Burnham am Freitag zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Er ist der siebte Regierungschef Großbritanniens binnen zehn Jahren.

Die Bundesregierung hofft nach dem Machtwechsel auf einen weiterhin engen Kontakt zur britischen Regierung. Man wolle nahtlos an die exzellente Zusammenarbeit mit Starmer anschließen, sagte Regierungssprecher Kornelius in Berlin. Die Bundesregierung werde alles tun, um eine enge Anbindung Großbritanniens an die ​EU zu unterstützen.

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Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.