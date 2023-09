Treffen in Litauen

Warnung vor Weltkriegsmunition am Strand von Karlshagen auf Usedom (picture alliance / Eventpress Hoensch)

Die Länder vereinbarten bei einer Konferenz in Litauen eine stärkere Zusammenarbeit bei der Beseitigung von nicht explodierter Munition aus den beiden Weltkriegen. So soll die versunkene Munition kartiert und eine Bewertung der Umweltrisiken vorgenommen werden. Die EU-Kommission will sich an dem Vorhaben mit zwei Millionen Euro beteiligen. Nach Angaben des zuständigen EU-Kommissars Sinkevicius liegen etwa 300.000 Tonnen nicht explodierter Munition am Meeresboden. Nur etwa 20 Prozent sei davon gekennzeichnet.

