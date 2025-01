Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen

Länder dürfen Profi-Fußballclubs zur Kasse bitten

Der Profifußball darf laut Bundesverfassungsgerichtsurteil an den Kosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen beteiligt werden. Und: Ausgelaugte Soldaten, mehr Deserteure. In der Ukraine wächst die Kritik an der militärischen Führung (16:53).