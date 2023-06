Bundesaußenminister Baerbock beim Treffen des Ostseerates in Wismar. (IMAGO / photothek / IMAGO / Florian Gaertner)

Wichtige Aufgabe sei außerdem, die Spuren vergangener Kriege zu beseitigen. So lägen weiter rund 400.000 Tonnen alter Munition und Waffen auf dem Meeresgrund, die geräumt werden müssten. Außerdem geht es nach Angaben der Grünen-Politikerin darum, die Energiesicherheit im Ostseeraum zu steigern, insbesondere durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Geplant ist laut Baerbock, die Offshore-Windleistung in der Ostsee bis 2030 zu versiebenfachen. Dazu müssen alle Länder, Behörden und Unternehmen im Ostseeraum an einem Strang ziehen.

Mitglieder im Ostseerat sind die acht Anrainerstaaten Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen und Schweden sowie Island und Norwegen.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 02.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.