Arbeitsagentur-Chefin

Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (dpa/ Daniel Karmann)

Bislang täten dies nur Bremen, Hamburg und Bayern, sagte Nahles dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Daher verfüge die Bundesagentur bis heute nicht vollumfänglich über solche Daten, obwohl man es seit Jahren einfordere und es dafür auch eine gesetzliche Grundlage gebe. Wenn man wisse, dass die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Schul- und Berufsabschluss bei rund 20 Prozent liege, ahne man, welche Herausforderungen sich daraus ergäben. Den Angaben zufolge liegt die Erwerbslosenquote bei Menschen mit Schul- und Berufsabschluss bei lediglich drei Prozent.

Konkret regte Nahles an, mit der Berufsorientierung in der Schule bereits in der fünften Klasse zu beginnen. Auch müssten regelmäßige Berufspraktika in allen Schulformen Pflicht werden.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.