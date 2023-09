Lage der Union

Von der Leyens Countdown

Die „State of the Union“ der EU-Kommissionspräsidentin war vielleicht die letzte von Ursula von der Leyen. Oder tritt sie nochmal an? Und: Wie viele Anläufe braucht der Frieden in Nahost noch? (Ab Minute 15:40)

Sarah Zerback | 13. September 2023, 17:00 Uhr