Erdbeben in Marokko

Tausende Menschen leben auf der Straße

Nach dem Erdbeben in Marokko ist die Not groß. Rund 50.000 Häuser sind zerstört. Viele Menschen würden bei Kälte unter Planen am Straßenrand schlafen, berichtet Stefan Ehlert aus Marrakesch.

Ehlert, Stefan | 15. September 2023, 06:12 Uhr