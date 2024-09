Hochwasser in Sachsen

Pegelstand der Elbe steigt weiter an

Während in Bayern die Pegelstände teilweise sinken, bahnt sich an der Elbe ein großes Hochwasser an. Die Höchststände werden Mitte der Woche erwartet. Teile der Dresdner Carolabrücke liegen noch im Wasser, was aber darauf kaum Einfluss hat.