Diplomatie

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin bestätigte in der Nacht, dass die Regierung in Moskau ihre Zustimmung für die Personalie gegeben habe, das sogenannte Agrément. Lambsdorff folgt damit auf den bisherigen Botschafter von Geyr. Der Dienstantritt ist für diesen Sommer vorgesehen. Lambsdorff ist derzeit stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion.

Vor seiner Karriere bei den Freien Demokraten war er ab 1995 im Auswärtigen Dienst und für das Auswärtige Amt tätig. Von 2000 bis 2003 arbeitete Lambsdorff in der Presseabteilung der Deutschen Botschaft in Washington, von 2003 bis 2004 war er im Russlandreferat des Auswärtigen Amts beschäftigt. Anschließend gehörte Lambsdorff bis 2017 dem Europäischen Parlament an, zuletzt als Vizepräsident.

