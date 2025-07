"Druck wird immer größer"

Landkreistagsvize Ambrosy bekräftigt Forderung, Finanzierung der Kommunen zu reformieren

Der Deutsche Landkreistag hat erneut grundlegende Reformen bei der Finanzierung der Kommunen verlangt. Vizepräsident Ambrosy sagte im DLF, der Anteil an der Umsatzsteuer, der an kreisfreie Städte und Gemeinden fließe, müsse verdreifacht werden - von bislang zwei auf sechs Prozent. Die chronische Unterfinanzierung der Kommunen sei für jedermann sichtbar - etwa am Zustand von Straßen und Brücken, so Ambrosy.