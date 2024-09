Landtagswahl

Trotz Aufschwung in Brandenburg gibt es Zukunftsangst

Die Wirtschaft in Brandenburg wächst beachtlich, auch im Vergleich zum Rest Deutschlands. Das liegt nicht nur an den Investitionen von Tesla in Grünheide. Doch statt Aufbruchstimmung herrscht Verunsicherung. Das äußert sich auch in den Umfragen.