Stimmzettel für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. (dpa / BEAUTIFUL SPORTS / Stephan Hahne)

Laut Landeswahlleiter stimmten 34 Prozent der Wahlberechtigten bereits per Brief ab, weitere sechs Prozent waren in den ersten Stunden des Wahltags im Stimmlokal.

In Rheinland-Pfalz regiert seit zehn Jahren eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Die SPD führt die Landesregierung sogar bereits seit 35 Jahren. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Sommer 2024 stellt sich ihr Nachfolger, der Pfälzer Alexander Schweitzer (52), erstmals dem Votum der Bürger. Sein Herausforderer ist der rheinland-pfälzische CDU-Partei- und Fraktionschef Gordon Schnieder. Der 50-Jährige stammt aus der Eifel ist der jüngere Bruder von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).

Wahlkampf mit Spitzenpolitikern

Am Freitag hatten die Parteien mit Großveranstaltungen ihren Wahlkampf beendet. Zum Abschluss der CDU kam Bundeskanzler Merz nach Bad Dürkheim. An der SPD-Veranstaltung in Landau nahmen die ehemaligen rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Scharping, Beck und Dreyer teil.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.