Ministerpräsident Michael Kretschmer hat es mit seiner CDU in Sachsen laut den Hochrechnungen bei der Landtagswahl auf den ersten Platz geschafft - jedoch nur knapp. Die AfD liegt knapp dahinter. (picture alliance / dpa / Robert Michael)

Bei der Landtagswahl 2024 in Sachsen liefern sich laut erster Hochrechnungen die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer und die AfD ein knappes Rennen: Die CDU liegt knapp vor der AfD.

Dabei liegt die sächsische CDU, die in Sachsen seit 1990 an der Regierung ist, laut Hochrechnungen von ARD und ZDF bei mehr als 31 Prozent. Die AfD, die vom sächsischen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, kommt demnach auf mehr als 30 beziehungsweise 31 Prozent.

Das erstmals angetretene Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) schafft es direkt auf den dritten Platz und liegt mit mehr als 11 Prozent vor den bisherigen Regierungspartnern SPD und Grüne. SPD und Grüne ziehen laut den Hochrechnungen mit 8 Prozent (SPD) beziehungsweise etwas mehr als 5 Prozent (Grüne) in den Landtag ein.

Die Linke scheitert an der 5-Prozent-Hürde und könnte somit aus dem Parlament fliegen, hat aber noch die Chance, zwei Direktmandate zu erlangen und so trotzdem in den Landtag zu kommen. Die FDP zieht erneut nicht in den Landtag ein.

Die CDU dürfte im künftigen Landtag 43 Sitze bekommen, die AfD 42 bis 43 Sitze. Auf das BSW entfallen 16 oder 17 Mandate, auf die SPD 11. Die Grünen erhalten demnach 7 Sitze.

Aufgerufen zur Stimmabgabe waren etwa 3,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Der Landtag in Sachsen wird für fünf Jahre gewählt. Am selben Tag wurde auch in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Als drittes Bundesland im Osten Deutschlands wählt Brandenburg am 22. September ein neues Parlament.

Die Bildung einer Regierungskoalition könnte laut der Hochrechnungen Schwierigkeiten bereiten. Demnach könnte es für eine Neuauflage der derzeitigen Regierungskoalition von CDU, SPD sowie Grünen knapp reichen. Allerdings nur, wenn die Linke nicht durch den Gewinn von zwei Direktmandaten doch noch in den Landtag kommt – eine Besonderheit im sächsischen Wahlrecht.

Doch es ist fraglich, wie wahrscheinlich eine Neuauflage der sogenannten Kenia-Koalition ist. Denn Ministerpräsident Kretschmer, der seit 2017 im Amt ist, schloss vor der Wahl eine weitere Koalition mit den Grünen aus.

Reichen würde es nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF auch für ein Dreierbündnis von CDU, SPD sowie BSW.

Ein Zusammengehen des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) mit der CDU scheint denkbar. Insgesamt dürfte mit dem BSW noch zu rechnen sein. Denn Sahra Wagenknechts Bündnis kostete die AfD Stimmen und bremste so den Höhenflug der Partei.

Eine Koalition mit der AfD schlossen alle Parteien in Sachsen aus.

Entscheidend für die Wahl in Sachsen waren Themen wie soziale Sicherheit, Zuwanderung, Kriminalität und innere Sicherheit. Der Wahlkampf stand vor allem wegen des anhaltenden Umfragehochs der AfD im Fokus.

Klassische landespolitische Themen wie Bildung spielten im Wahlkampf kaum eine Rolle – er war geprägt von bundes- und weltpolitischen Themen.

Die Landtagswahl im Freistaat wirkt sich auch auch auf die Bundespolitik aus, zumindest bei der SPD in Bezug auf die sogenannte K-Frage.

So sorgt der Umstand, dass die SPD in beide Landtage – Sachsen und Thüringen – wieder einzieht, für Erleichterung bei der Kanzler-Partei. Und er dürfte auch Zweifel zurückdrängen, ob Bundeskanzler Olaf Scholz erneut Kanzlerkandidat wird.