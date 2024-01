Bauernproteste

Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hat der Bauernverband zu einer Aktionswoche mit Kundgebungen und Sternfahrten aufgerufen. (Patrick Pleul/dpa)

In Niedersachsen kam im Zuge der Proteste die Produktion am Volkswagen-Werk in Emden zum Erliegen. Die Wege zum Werk seien durch die Bauern versperrt gewesen, erklärte eine VW-Sprecherin. Es sei für die Beschäftigten daher nicht möglich, zur Arbeit zu kommen. In Mecklenburg-Vorpommern blockierten im Berufsverkehr für drei Stunden Hunderte Traktoren Auffahrten von Autobahnen. In Bayern meldete die Polizei vielerorts Verkehrsbehinderungen, etwa weil Straßen nur einspurig befahrbar waren oder Autobahnauffahrten blockiert wurden. In Sachsen kommt es laut Polizei etwa im Raum Dresden an einigen Autobahnauffahrten zu Behinderungen. Teilweise wurden die Aktionen von Speditionsunternehmen unterstützt, die sich gegen die Erhöhung der Lkw-Maut wenden. Mehrere Kultusministerien der Länder kündigten an, dass Schüler entschuldigt werden, sollten sie es wegen der Aktionen nicht zum Unterricht schaffen.

Der Bauernverband hat zu einer Aktionswoche aufgerufen, um gegen die Streichung von Subventionen zu demonstrieren. Verbandspräsident Rukwied sagte im RBB-Hörfunk, die Kürzungen nähmen der Landwirtschaft ihre Zukunftsfähigkeit. Die Bundesregierung hatte zuletzt ihre Sparpläne teilweise abgeschwächt. Die Kraftfahrzeugsteuerbefreiung für die Landwirtschaft soll weiter gelten, und die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel wird nur schrittweise wegfallen.

Vereinnahmung durch Rechtsextreme befürchtet

Bundes- und Landesbehörden befürchten eine Radikalisierung und eine Unterwanderung der Proteste. Rechte Parteien und Gruppierungen würden zur Beteiligung aufrufen. Der Extremismusforscher Matthias Quent sagte im Deutschlandfunk , ein breites Bündnis aus nationalistischen, rechtsextremitischen und verschwörungsideologischen Akteuren versuche, den Protesten des Bauernverbandes seinen Stempel aufzudrücken, diese zu radikalisieren und in seine politische Richtung zu drängen. Er rief die Landwirte zum Einschreiten auf, wenn sie rechtsextreme Symbole sehen würden. Personen könnten auch von den Veranstaltungen entfernt werden.

Aufrufe zur Mäßigung

Bundeswirtschaftsminister Habeck rief in einem Video seines Ministeriums zur Mäßigung auf. Wenn an Traktoren Galgen hingen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern führen, dann sei eine Grenze überschritten. Die liberale Demokratie sei ein Schatz, der verteidigt werden müsse.

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) sagte der "Rheinischen Post", Blockaden lösten keine Probleme. Auf keinen Fall dürften Rettungswege versperrt werden. Bundesfinanzminister Lindner (FDP) bezeichnete die geplanten Proteste als unverhältnismäßig. Der CDU-Vorsitzende Merz rief die Landwirte dazu auf, bei ihren Protesten friedlich zu bleiben und sich nicht instrumentalisieren zu lassen. Auch zahlreiche Landespolitiker riefen dazu auf, sich an Recht und Gesetz zu halten.

