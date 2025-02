Der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel ist gestorben. (Kilian Genius/dpa)

Er starb im Alter von 69 Jahren, wie die Partei in Berlin mitteilte. Rüddel gehörte dem Bundestag seit 2009 an. Er vertrat den Wahlkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz. Rüddel hatte im vergangenen Jahr angekündigt, bei der Neuwahl nicht erneut zu kandidieren.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.